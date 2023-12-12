|Основная информация казино Vavada:
|🎁 Бонус за регистрацию
|100 FS
|💰 Бонус на 1й депозит
|100%
|💵 Минимальный депозит
|50 RUB
|💸 Минимальный вывод
|100 RUB
Основной сайт казино ВАВАДА очень удобен в использовании, независимо играете вы с настольного компьютера, ноутбука или другого мобильного устройства, адаптивный дизайн и высокая скорость загрузки, обеспечивают приятный и качественный досуг, в независимости от игры, которую выбрал гемблер. В футере сайта, вы можете найти основную информацию по работе сайта, а именно:
- Категории игр, такие как: Слоты, Рулетки, Лайв Игры, Турниры;
- Различные способы оплаты реальными деньгами;
- Список компаний, которые предоставляют лицензированный Софт от мировых игроков индустрии азартных игр;
- Возможность проверить валидность лицензии оператора Курасао;
Современное интернет казино, чтобы активно развиваться и приобщать новых игроков, должно иметь в своем арсенале большое количество интересных азартных игр и в данном вопросе, ВАВАДА достойно предоставляет игроку море увлекательных игр. Данное казино - лицензионное, а это значит, что в списке игр представлены только официальные провайдеры с честным RTP.
Казино Вавада динамично развивается и регулярно пополняет список не только новых игр, но и провайдеров, играя в данном казино, настоящий лудоман будет спокоен, что игра ведется честно, а со стороны казино не прилагаются никаких усилий в вопросах подкрутки слотов или софта.
Вавада регистрация
Чтобы полностью окунуться в мир азарта и адреналина, для начала вам нужно зарегистрироваться на проекте и не важно, хотите вы играть на реальные деньги или желаете крутить демо слоты. Процесс регистрации достаточно прост, вам понадобиться указать мобильный номер или e-mail адрес, придумать пароль и согласиться с Правилами и Условия сайта казино, после чего нажать на кнопку "Регистрация". Дополнительно подтверждать регистрацию не нужно. После регистрации вам доступен вход в личный кабинет, в котором вы сможете осуществлять следующие операции:
- Указать свое имя на сайте, оно будет отображаться в различных рейтингах и турнирах, а также во время вашей игры в Лайв Казино;
- Совершать депозиты и выводы средств;
- Прописать анкетные данные, они потребуются при выводе выигрышей свыше 1000$ в эквиваленте вашей валюты;
- Активировать различные Бонусы и Промокоды;
- Просматривать историю игры, ставок и депозитов;
- Получать важные письма от менеджеров казино;
- Просматривать Ваш текущий статус игрока.
Бонусы Вавада
Игрок - это основная ценность любого казино, с этим связан и тот факт, что каждое казино пытается не только заполучить новых игроков, но и удержать старых, используя при этом различные бонусные системы и программы лояльности, казино Vavada в данном случае не является исключением, а количество предлагаемых подарков можно считать уникальным на всем пространстве гемблинг индустрии СНГ, рассмотрим самые популярные бонусы и акции, доступные, как свежезарегестрированным игрокам, так и старожилам казино:
- 100% Бонус на первый депозит (в пределах 1 000 долларов согласно курсу валюты сайта казино Вавада), данный тип подарка, активируется автоматически при первом депозите и требует отыгрыш в размере х35 вейджер, на активацию и отыгрыш данного бонуса выделяется 14 дней, а максимальный выигрыш в случае отыгрыша только за счёт бонусных средств – х 10.
- Кешбек 10% каждый месяц - один из самых приятных бонусов данного казино, максимальный выигрыш не предусмотрен, а отыгрыш вейджера возможен в течении 14 дней и составляет всего х5.
- Кэш-турнир - еще один вид поощрения игрока, на старте турнира у вас на балансе будут условные фишки, докупать эти фишки можно два раза за турнир (стоимость покупки, количество фишек и минимальный статус зависят от турнира), побеждает тот, кто по итогу турнира накопил большее количество фишек, в каждом таком турнире может быть разное количество призовых мест. Подробнее про условия, дни проведения и призовые места, можно узнать из социальных сетей казино Вавада или на сайте, во вкладке "Турниры".
- Индивидуальный Бонус. Данный тип бонуса обычно выдается хай-ролл игрокам или игрокам, которые активно играют в казино, чтобы получить данный тип Бонуса, необходимо написать в онлайн-чат поддержку, с просьбой предоставить Индивидуальный Бонус.
- Промокод казино VAVADA - это числовой символ, который выдается игроку и активируется во вкладке Бонусы в Личном кабинете, данный тип подарочного купона дает игроку бесплатные вращения (фриспины) в слотах, с индивидуальным условием отыгрыша.
Вавада выводы
Детально изучив казино Вавада, сделав несколько депозитов и отыграв пару сессий в слоты и другие игры, команда портала OnCasino может сделать объективные выводы и выделить следующие:
Плюсы онлайн казино Вавада, следующие:
- Приятный дизайн казино. Играть в казино Вавада действительно удобно с любого устройства, слоты крутится быстро, сайт в целом не тормозит на любых типах устройств, с любой скоростью интернета;
- Проект заточен исключительно на игроков из Восточной Европы;
- Адекватный онлайн саппорт, готовый ответить на любой вопрос в течении пары минут;
- Минимальный депозит от 1$ (20 гривен);
- Коммисию за пополнения игрового баланса, казино берет на себя;
- Лицензионный софт;
- Промокоды;
- Индивидуальные бонусы игрокам;
- Отсутствие обязательной верификации при выводе средств до 1 000 долл в эквиваленте;
- Возможность пополнения с карт ПриватБанка;
- Еженедельные розыгрыши ценных призов и подарков;
- Быстрые выводы выигрышей, в среднем до 1 часа.
Минусы:
- Низкий порог допустимого бонуса при первом депозите, если совершать первый депозит свыше 1000$ в эквиваленте, бонус будет начислен, но в размере 1000$, не выше;
- Отсутствие бонусов на повторные депозиты;
- Временные трудности с qiwi кошельков, для игроков из РФ.